Gp Assen Quartararo in pole position La griglia di partenza del Gran Premio d’Olanda

Sotto il cielo di Assen, Fabio Quartararo si impone ancora una volta conquistando la pole position nel Gran Premio d’Olanda. Con determinazione e talento, il pilota francese si prepara a dominare la gara, davanti a Bagnaia e Marquez. Un campionato emozionante che si accende con questa partenza esplosiva, lasciando gli appassionati incollati alla pista fino alla bandiera a scacchi. La sfida è appena iniziata: chi salirà sul podio?

(Adnkronos) – Fabio Quartararo conquista la pole position nel Gp di Assen. Il pilota francese partirà davanti a tutti per la quarta volta in stagione, dopo aver preceduto nelle qualifiche la Ducati di Pecco Bagnaia. A chiudere la prima fila del Gran Premio d'Olanda ci sarà Alex Marquez. Marc Marquez, leader del Mondiale, aprirà la . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: assen - quartararo - pole - position

MotoGP, Quartararo vola nelle pre-qualifiche di Assen. Bagnaia davanti a Marc Marquez - Fabio Quartararo torna a brillare con una prestazione da urlo nelle pre-qualifiche di Assen, conquistando il miglior tempo e dimostrando di essere in grande forma.

MOTOGP - Fabio Quartararo scatenato anche ad Assen, arginate le Ducati e quarta pole position stagionale. Cronaca e classifiche #motogp #fabioquartararo #yamaha #dutchgp #corsedimoto Vai su X

Finite le Prove ad Assen della MotoGP condizionate da due interruzioni, tra cui la caduta di Ogura con moto andata in fiamme Il più veloce è stato Fabio Quartararo su Yamaha davanti ad Alex Márquez, mentre quinto e sesto posto per Bagnaia e Marc M Vai su Facebook

Gp Assen, Quartararo in pole position. La griglia di partenza del Gran Premio d'Olanda; MotoGP Olanda: Quartararo in pole position davanti a Bagnaia ad Assen; LIVE MotoGP Assen, Quartararo in pole dopo le qualifiche: Bagnaia secondo con un ottimo tempo.

MotoGP Assen: un super Quartararo si prende la pole davanti a Bagnaia! - Nella Cattedrale di Assen un sontuoso Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) conquista una splendida pole position con il tempo di 1'30"651, beffando per ... Segnala thelastcorner.it

MotoGp 2025, Gp Olanda: Quartararo in pole davanti a Bagnaia e Alex Marquez - Fabio Quartararo su Yamaha conquista la pole position (quarta stagionale e sua ventesima in top class) del Gp di Olanda, decimo appuntamento del mondiale, ... msn.com scrive