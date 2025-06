Gozzi ' decarbonizzazione ex Ilva impossibile in tempi brevi'

Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, sottolinea con chiarezza che la decarbonizzazione dell’Ilva è un obiettivo a lungo termine, difficile da raggiungere in tempi rapidi. In visita a Taranto per un incontro con Confindustria, evidenzia l’importanza di distinguere tra ambientalizzazione, ovvero la riduzione delle emissioni nocive, e i complessi processi di decarbonizzazione, che richiedono pianificazione e risorse adeguate. Per quanto riguarda il primo aspetto — ha...

"Occorre evitare di confondere il concetto di ambientalizzazione, cioè di eliminazione di tutte le emissioni nocive per la salute umana, con i processi di decarbonizzazione ". A dirlo è Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, in visita a Taranto per un incontro con Confindustria Taranto, dove ha partecipato anche in qualità di special advisor per l'autonomia strategica europea di Confindustria. "Per quanto riguarda il primo aspetto - ha spiegato - sono stati effettuati interventi specifici fondamentali per ambientalizzare gli impianti, tali da portare l'impianto di Taranto ad essere uno dei più ambientalizzati del mondo e ad incidere sempre meno sulla salute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gozzi, 'decarbonizzazione ex Ilva impossibile in tempi brevi'

"Occorre evitare di confondere il concetto di ambientalizzazione, cioè di eliminazione di tutte le emissioni nocive per la salute umana, con i processi di decarbonizzazione".

Gozzi, Ilva situazione drammatica, trattarlo come asset militare - "Il futuro dell'Ilva non è mai stato così incerto come oggi. Riporta msn.com