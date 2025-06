Gossip infuocato tra Belen e Olly cosa è successo? A San Siro senza freni

scatenarsi con especulazioni e teorie sul loro rapporto segreto. Il gossip tra Belen e Olly infiamma il web, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa si nasconde dietro questa dolce schermaglia? Resta sintonizzato, perché le sorprese sono appena iniziate!

Due settimane fa Belen ha pubblicato un video su Instagram con una didascalia particolare dedicata a un noto artista: “ Olly mi prenderà per pazza, ma non riesco proprio a smettere di ascoltarlo “. Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo ha replicato subito: “ Ma no, non mi offendo assolutamente “. A quel punto Belen ha ricondiviso la risposta aggiungendo un cuore rosse e da quel momento diversi siti e pagine di gossip hanno iniziato a rumoreggiare di una possibile simpatia. I pettegolezzi però sono esplosi giovedì pomeriggio quando Belen e Olly sono stati visti molto vicini allo stadio San Siro nell’area vip del parterre durante il concerto di Marracash. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gossip infuocato tra Belen e Olly, cosa è successo? A San Siro senza freni

