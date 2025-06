Google Drive rivoluziona la gestione dei documenti | in arrivo le sintesi automatiche con Gemini

Google Drive sta per rivoluzionare il modo di gestire i tuoi documenti, introducendo Gemini, la nuova funzione di sintesi automatica. Immagina di poter riassumere in pochi istanti PDF e altri file complessi, risparmiando tempo prezioso e migliorando la produttivit√†. Questa innovazione promette di rendere l'organizzazione dei tuoi documenti pi√Ļ efficiente e intuitiva che mai. Scopri come questa novit√† cambier√† il tuo modo di lavorare con i file digitali.

Google Drive si appresta a integrare Gemini per sintetizzare PDF e documenti anche contemporaneamente.

In questa notizia si parla di: google - drive - documenti - gemini

