Gomez all’evento per Gaza Non in mio nome | Non si può stare in silenzio di fronte ai massacri la politica prenda posizione

In un momento in cui il silenzio è più assordante che mai di fronte alle atrocità di Gaza, giornalisti e cittadini si sono uniti in un gesto di coraggio e solidarietà. Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano, sottolinea l'importanza di non restare passivi: “Non in mio nome”. La nostra presenza a Roma, per sostenere Medici Senza Frontiere e chiedere azioni concrete, dimostra che è ora di far sentire la voce della giustizia.

“Non in mio nome. Abbiamo deciso di partecipare anche se siamo giornalisti perché di fronte ai massacri non si può stare in silenzio, non basta raccontare bisogna prendere posizione e far sì che la politica la prenda”. Così Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano a margine dell’evento organizzato a Roma per Gaza e per sostenere Medici senza frontiere. “Noi siamo qui per pungolare i governi “, spiega Gomez, evidenziando che non si possono sopportare “due pesi e due misure”, uno “per la Russia” e “nessuno per Israele”. “Essere contro l’antisemitismo significa anche spiegare agli israeliani che stanno sbagliando e buttando fuoco sull’antisemitismo che pure esiste”, ha concluso, evidenziando poi dal palco una popolazione ormai attenta e una classe politica che invece, orami da mesi, “ha chiuso gli occhi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gomez all’evento per Gaza “Non in mio nome”: “Non si può stare in silenzio di fronte ai massacri, la politica prenda posizione”

Sabato 28 giugno (sabato prossimo) a Roma in Piazza Porta San Paolo faremo una grande manifestazione per Gaza. Informazione e musica. Tra gli altri ci saranno Sigfrido Ranucci, Moni Ovadia, Rula Jebreal, Peter Gomez, Francesca Albanese, Martina Mart Vai su Facebook

