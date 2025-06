Golf Open d’Italia | Ayora vola in testa all’Argentario due azzurri nella Top 10

Sul green toscano dell’Open d’Italia, Angel Ayora vola in testa con un eccellente 131 (-9), mentre gli azzurri Francesco Laporta e Jacopo Vecchi Fossa si affermano tra i primi dieci. La sfida si infiamma: chi conquisterà il titolo? La partita è aperta e l’attenzione è tutta per questa competizione di grande prestigio del DP World Tour. Restate sintonizzati per scoprire chi trionferà sul campo!

In Toscana il secondo round del torneo di golf del DP World Tour parla spagnolo: Angel Ayora è il nuovo leader con 131 (66 65, -9) colpi dopo il secondo giro. Laporta è settimo, Vecchi Fossa decimo. Lo spagnolo Angel Ayora è il nuovo leader con 131 (66 65, -9) colpi dopo il secondo giro dell’82° Open d’Italia dove sono in buona classifica gli azzurri Francesco Laporta, settimo con 134 (65 69, -6), e Jacopo Vecchi Fossa, decimo con 135 (68 67, -5). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

82° Open d'Italia, Dp Wolrd Tour ? Argentario Golf Club, Monte Argentario, Toscana

La Claret Jug, trofeo del The Open, ed il trofeo dell'82° Open d'Italia in bella mostra all'Argentario Golf Club!

