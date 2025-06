Golf | Couvra in testa dopo tre giri all’Open d’Italia Laporta e Vecchi Fossa sperano nel Royal Portrush

All’Argentario Golf Club, la tensione per l’Open d’Italia 2025 si fa sempre più intensa. Dopo tre round, a dominare è il francese Martin Couvra, che con saggezza e determinazione si porta in testa con un impressionante -11 complessivo e -3 nel moving day. La sua performance accende le speranze di un nuovo trionfo transalpino, puntando a scrivere il suo nome tra i grandi del golf italiano. La sfida è appena iniziata, e tutto può ancora succedere…

Si è andata a chiudere pochi minuti fa, all’Argentario Golf Club, la terza giornata dell’Open d’Italia 2025. In terra toscana la testa va a prendersela il francese Martin Couvra, che ancora una volta gestisce saggiamente il percorso del Monte Argentario e va a conquistare la vetta con lo score di -11 nel complesso e di -3 nel moving day. Potrebbe essere lui (o non solo) il nono transalpino a vincere l’Open tricolore dopo Auguste Boyer (4 volte tra il 1926 e il 1931), René Gollas (1929), Marcel Dallemagne (1937), Gregory Havret (2001) e Julien Quesne (2011). Ancora Francia, anche se per metà, in seconda posizione, dal momento che a -10 il francese Adrien Saddier si vede affiancato dallo spagnolo Eugenio Chacarra, uno dei grandi protagonisti della stagione sul DP World Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Couvra in testa dopo tre giri all’Open d’Italia. Laporta e Vecchi Fossa sperano nel Royal Portrush

All'Open d'Italia, anche nel secondo round applausi e grande partecipazione. La gara entra nel vivo e la classifica si fa sempre più avvincente

Nel secondo round, passa in testa Angel Ayora con -9. Dan Bradbury, Martin Couvra Andreas Halvorsen e Marcel Schneider secondi con -8. In buona classifica gli azzurri Francesco Laporta 7/o con 134 (65 69, -6) e Jacopo Vecchi Fossa

