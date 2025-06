Global minimum tax il G7 sigla l’intesa | pace fatta con Trump Giorgetti | Compromesso onorevole dobbiamo favorire il dialogo

Il G7 ha finalmente raggiunto un accordo storico sulla global minimum tax, un passo decisivo per un sistema fiscale più equo e trasparente. Con l’imposta minima al 15% applicabile alle multinazionali con un fatturato superiore ai 750 milioni di euro, si apre una nuova era di cooperazione internazionale. La soluzione trovata, che include una particolare attenzione agli Stati Uniti, dimostra come il dialogo e il compromesso siano fondamentali per costruire un mondo fiscale più giusto e stabile.

Il G7 ha trovato un accordo sulla global minimum tax, ovvero l’imposta minima al 15% applicabile sui vari territori nazionali a tutte le multinazionali con un fatturato superiore ai 750 milioni di euro. L’accordo è stato trovato con una «soluzione parallela» per gli Stati Uniti, partendo da una proposta di “side-by-side” avanzata dagli Usa, che prevede l’esenzione dalla regola sull’inclusione del reddito e dalla regola sugli utili sotto tassati, in riconoscimento delle attuali regole fiscali minime statunitensi. Nel comunicato della presidenza canadese si legge che «l’attuazione di un sistema affiancato agevolerà ulteriori progressi nella stabilizzazione del sistema fiscale internazionale, compreso un dialogo costruttivo sulla tassazione dell’economia digitale e sulla salvaguardia della sovranità fiscale di tutti i Paesi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Global minimum tax, il G7 sigla l’intesa: pace fatta con Trump. Giorgetti: «Compromesso onorevole, dobbiamo favorire il dialogo»

Accordo G7 sulla global minimum tax con esenzioni per gli Usa - Il G7 ha raggiunto un storico accordo sulla tassazione globale delle multinazionali, ma con un'importante eccezione: le aziende statunitensi godranno di esenzioni specifiche, rafforzando così la posizione degli USA e segnando una vittoria per il presidente Donald Trump.

