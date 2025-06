Gli strappano la collana e gli spruzzano lo spray per scappare ma la polizia li cattura

Una rapina improvvisa ha scosso la tranquilla zona Darsena di Milano, lasciando un giovane di 23 anni sconvolto. Alle quattro e un quarto di sabato notte, due malviventi hanno attaccato in corso Cristoforo Colombo, sottraendogli la collana e spruzzandogli spray al peperoncino prima di fuggire. Ma la prontezza della polizia ha portato alla loro cattura, dimostrando ancora una volta che la città non si arrende alla criminalità.

Rapina sabato notte in zona Darsena a Milano. La vittima è un giovane di 23 anni. È successo alle quattro e un quarto in corso Cristoforo Colombo all'angolo con viale Gorizia. Spray al peperoncino Il 23enne ha riferito alla polizia, accorsa sul posto, che poco prima due sconosciuti gli.

