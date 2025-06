Gli Stankovic finanziano il mercato Inter | dopo Filip anche Aleksandar può dire addio

Gli Stankovic continuano a fare la differenza nel mercato Inter, ma l’ombra di Aleksandar si fa sempre più concreta: dopo Filip, anche lui potrebbe lasciare Milano. La sua eccellente annata in Svizzera ha attirato grandi club europei, pronti a scommettere su di lui. Se arrivasse un’offerta di 10 milioni di euro, il futuro del giovane centrocampista potrebbe cambiare radicalmente, aprendo nuovi scenari per il suo percorso professionale.

Ottima annata trascorsa in prestito al Lucerna per il centrocampista classe 2005, che ha attirato l'attenzione di Wolfsburg, Stoccarda e Bruges. Se arrivasse un'offerta da 10 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gli Stankovic finanziano il mercato Inter: dopo Filip, anche Aleksandar può dire addio

In questa notizia si parla di: stankovic - finanziano - mercato - inter

LIKE ALLA LIVE E ISCRIZIONE AL CANALE! #INTER #CALCIOMERCATO ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno... Vai su Facebook

Gli Stankovic finanziano il mercato Inter: dopo Filip, anche Aleksandar può dire addio; Due cessioni pesano più di Taremi: chi può portare soldi veri all’Inter; Quanto incassa l'Inter dal riscatto del cartellino di Filip Stankovic da parte del Venezia.

Inter, ecco come la pista Woltemade si può intrecciare con il futuro di Aleksandar Stankovic - già prima della partenza per gli Stati Uniti e per il Mondiale per Club; l`Inter continua a lavorare sul. Lo riporta msn.com

Aleksandar Stankovic Inter, dopo il controriscatto le sirene estere: 3 club sulle sue tracce! I nerazzurri fissano il prezzo - I nerazzurri fissano il prezzo: i dettagli Il nome di Aleksandar Stankovic torna a circolare con insistenz ... informazione.it scrive