GLI INCROCI Inzaghi passa | l’Al-Hilal trova Pep e ’vede’ i nerazzurri

Gli incroci di Inzaghi al Mondiale per Club sono più che mai incerti e ricchi di risonanze. L’Inter, con la sua storia recente, rischia di incrociare il passato quando si trova a sfidare l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ora alla guida degli arabi. Se entrambi superano le rispettive avversarie, un’altra sfida tra ex nerazzurri potrebbe materializzarsi nei quarti, portando a una resa dei conti memorabile. La tensione cresce, e gli scenari sono tutto da scoprire.

C’è già il rischio, per l’ Inter, di ritrovare il recente passato. I nerazzurri e l’ Al-Hilal di Simone Inzaghi (nella foto) sono infatti dalla stessa parte del tabellone nel Mondiale per Club, i milanesi contro il Fluminense e gli arabi contro il Manchester City, che ha appena demolito la Juventus. Dovessero vincere le rispettive sfide si troverebbero contro nei quarti. L’ex tecnico nerazzurro (arrivato secondo nel suo girone dietro al Real Madrid) sa bene di avere davanti un ostacolo molto difficile da superare. "È un piacere affrontare il City e Guardiola – ha detto l’allenatore piacentino dopo il successo decisivo sul Pachuca –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - GLI INCROCI. Inzaghi passa: l’Al-Hilal trova Pep e ’vede’ i nerazzurri

