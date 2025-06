Gli ex mariti di Wanda Nara si schierano contro di lei | López difende Icardi ecco cosa ha detto

In un clima già turbolento, Wanda Nara si trova sempre più isolata mentre i suoi ex mariti, Maxi López e Mauro Icardi, si schierano apertamente contro di lei. Le tensioni tra i protagonisti della soap italiana si fanno strada tra dichiarazioni shock e alleanze inaspettate, promettendo un’estate infuocata e ricca di sorprese. Cosa nasconde questa intricata vicenda familiare? Scopriamolo insieme.

Wanda Nara rimane sempre più isolata, Icardi e López, entrambi i suoi ex mariti, si schierano contro di lei. Ecco tutta la verità! Leggi anche: La situazione di Wanda Nara e Mauro Icardi è disastrosa: lei fa delle dichiarazioni shock, ecco cosa ha detto Si prospetta un’estate ancora più infuocata di quanto previsto per Wanda Nara, ora che anche il primo ex marito si schiera contro di lei. Anche Maxi López, infatti, pare sia dalla parte di Mauro Icardi nelle controversie del divorzio e nella disputa per l’affidamento delle due bambine avute dal calciatore argentino. Scopriamo cosa ha detto López in merito! View this post on Instagram A post shared by Wanda Nara (@wandanara) Le ragazze devono vedere il padre. 🔗 Leggi su Donnapop.it