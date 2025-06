Gli Audio 2 in concerto a Serracapriola

Sei pronto a rivivere le emozioni degli anni ’90? Gli iconici Audio 2, duo formato da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, approdano a Serracapriola il 3 luglio alle 21.30 nel suggestivo Convento dei Cappuccini. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i loro successi e riscoprire la magia di quegli anni, in un concerto che promette di lasciare il pubblico senza fiato. Non perdere questa esperienza unica!

In Capitanata arrivano gli Audio 2. La band sarà in concerto a Serracapriola nel Convento dei Cappuccini il 3 luglio alle 21.30. Audio2. Al secolo Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, debuttano sul mercato discografico come band nel 1993 (l’anno prima il duo scrive per Mina la canzone. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

