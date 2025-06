Gli alpini consegnano al sindaco Tommasi il dossier per la candidatura di Verona all' adunata nazionale del 2027

Presentare con orgoglio la candidatura di Verona all’Adunata Nazionale del 2027. Curato in ogni dettaglio, dal contenuto alla grafica, questo dossier rivela tutto il potenziale della nostra città: il patrimonio storico, archeologico, culturale, paesaggistico e naturalistico, insieme a servizi e ricettività di eccellenza. È il frutto dell’impegno dell’Ana Verona per mostrare al mondo la straordinarietà di questa terra e valorizzare l’identità alpina nel cuore di Verona.

Curato in ogni dettaglio, dai contenuti alla grafica, esprime tutto il potenziale che Verona ha da offrire in termini di attrattività, patrimonio archeologico, storico, culturale, paesaggistico e naturalistico, di ricettività e servizi. È il dossier che l’Ana Verona ha redatto e stampato per. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: verona - dossier - alpini - consegnano

Adunata Alpini a Verona, consegnato in Comune il dossier di candidatura.

Adunata degli Alpini 2027 contesa fra Verona e Brescia - La città di Verona fa sistema per aggiudicarsi l’adunata nazionale degli Alpini del 2027, in programma nel weekend dal 7 al 9 maggio. Come scrive giornaleadige.it

Verona si candida per ospitare l'Adunata Nazionale degli Alpini del 2027 - RaiNews - Adesso, la sezione Ana scaligera assieme alle istituzioni ... Da rainews.it