Gli abiti più eccentrici del Pride di Milano – Il video

Milano si è tinta di arcobaleno per il Pride del 2025, trasformando le strade in un'esplosione di colori, musica e allegria. Tra carri spettacolari e partecipanti entusiasti, la città ha celebrato l’amore e i diritti della comunità LGBTQ+. Ma a catturare l’attenzione sono stati soprattutto gli outfit più eccentrici e audaci, veri e propri capolavori di creatività e libertà espressiva. Ecco gli abiti più sorprendenti di questa celebrazione indimenticabile.

(Agenzia Vista) Milano, 28 giugno 2025 Fra colori, balli e canti dalla Stazione Centrale sono partiti 50 carri per celebrare il Gay Pride. In migliaia hanno partecipato alla manifestazione per la celebrazione dei diritti della comunità LGPTQ+. Ecco gli outfit più estrosi.