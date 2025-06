Giustizia la protesta dei precari | 210 lavoratori in attesa di stabilizzazione

In un momento cruciale per il settore, oltre 210 lavoratori della giustizia a Lecce scendono in piazza per rivendicare la stabilizzazione. La loro richiesta è semplice: rispetto e riconoscimento dei diritti dopo un anno di attesa. La protesta, partita con un’assemblea e un sit-in, segna l’inizio di una mobilitazione più ampia per garantire dignità e sicurezze a chi ogni giorno lavora per la nostra giustizia.

LECCE – Sono piĂą di duecento a Lecce i lavoratori del mondo della giustizia in attesa di stabilizzazione. Per chiedere il rispetto dei loro diritti, un anno dopo la scadenza dei contratti dei precari, parte con un’assemblea e un sit-in di protesta la mobilitazione di tutto il personale del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: giustizia - protesta - precari - lavoratori

