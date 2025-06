Giuro su Dio che sopravviverò anche se mi uccide mi alzerò e ci proverò anche se è l’ultima cosa che farò | Lewis Capaldi commuove al Glastonbury Festival

Lewis Capaldi torna sul palcoscenico del Glastonbury con il suo nuovo singolo “Survive”, testimonianza di una rinascita personale e artistica. Dopo un periodo difficile legato ai problemi di salute mentale, l’artista si è mostrato più forte e determinato che mai, emozionando il pubblico con la sua autentica vulnerabilità. La sua performance non solo commuove, ma ispira a non arrendersi mai, perché, come lui stesso canta, “la seconda volta è quella buona”.

Si intitola semplicemente "Survive " il nuovo singolo di Lewis Capaldi. E l'artista è davvero "sopravvissuto" ai suoi problemi di salute mentale. A due anni di distanza dall'ultima apparizione, il cantante si è presentato sul palco del Glastonbury Festival ieri sera venerdì 27 giugno. Emozionato, il cantautore ha iniziato con "Before You Go" e ha detto ai fan "la seconda volta è quella buona", riferendosi a quanto accaduto nel 2023 quando è stato costretto a ritirarsi sul palco perché stava male. Poi ha specificato di voler finire ciò che non era riuscito prima. Capaldi ha aggiunto di non voler dire troppo o avrebbe pianto mentre ringraziava i fan per il supporto durante il concerto e anche dopo.