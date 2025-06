Giuliano UGL | Il vero strumento per combattere le liste d' attesa passa per il rafforzamento degli organici Senza personale non si riforma SSN

In un contesto in cui le liste d'attesa rappresentano una sfida cruciale per il Sistema Sanitario Nazionale, Giuliano UGL sottolinea un aspetto spesso trascurato: il rafforzamento degli organici come via imprescindibile per una vera riforma. Solo investendo nel personale sanitario si può andare oltre la gestione temporanea del problema, garantendo servizi efficienti e tempi di attesa più ragionevoli. Perché il cambiamento duraturo parte dalla valorizzazione delle risorse umane e dall’adeguamento strutturale del sistema.

“Non possiamo che essere in accordo con il Ministro della Salute Orazio Schillaci quando indica nell'inappropriatezza delle prescrizioni come una delle cause scatenanti del problema delle liste d'attesa. Ma è non certo l'unica” dice Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. “La richiesta quasi ossessiva di accertamenti ed esami, che spesso i medici di famiglia indicano per evitare contrasti con i cittadini, ingolfa le agende e rende biblici i tempi di attesa. Però allo stesso tempo – prosegue il sindacalista - non si può far finta di nulla di fronte ad una carenza degli organici che oggi, seppure siano stati compiuti sforzi tangibili per aumentare le fila attraverso nuove assunzioni, zavorra pesantemente il SSN. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuliano (UGL): “Il vero strumento per combattere le liste d'attesa passa per il rafforzamento degli organici. Senza personale non si riforma SSN”

