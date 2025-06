Giugno un caldo mai visto weekend a quaranta gradi Allarme in tutto il mondo

Il caldo di giugno sta raggiungendo livelli mai visti prima, con temperature da record che attraversano il globo, da New York alla Siberia. Domani, in Italia, 21 città sono in allarme rosso, mentre l’unico sollievo sembra lontano, previsto non prima del 5 luglio. È il segnale di un clima sempre più instabile e imprevedibile, che ci invita a riflettere sulle sfide che ci attendono.

Domani bollino rosso su 21 città italiane. Un po’ di sollievo non prima del 5 luglio. Temperature record da New York alla Siberia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Giugno, un caldo mai visto, weekend a quaranta gradi. Allarme in tutto il mondo

