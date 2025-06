Giugno da record mai un caldo così | scatta l’allarme

Giugno si è concluso con temperature da record, confermando che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia reale e crescente per il nostro pianeta. Dopo una primavera inaspettatamente umida, l’estate ha preso una piega insolitamente calda, con il weekend finale che segna il punto più alto di calore dell’anno. Questa tendenza ci impone di riflettere sull’urgenza di azioni concrete per proteggere il nostro futuro.

Il cambiamento climatico resta forse la vera minaccia per l'intero mondo. E l'esempio di giugno è la conferma di come ci dobbiamo aspettare estati sempre più caldi Un giugno da record per quanto riguarda il caldo. Dopo una primavera caratterizzata da clima mite e forti piogge, nessuno si attendeva un inizio di estate simile. L'ultimo weekend del mese è da record e, a meno di clamorose sorprese, si preannuncia quello più bollente di tutto l'anno. Non si era mai assistito ad una partenza simile della stagione e questo rappresenta un esempio molto chiaro degli effetti del cambiamento climatico.