Giugliano chiusura corso Campano | l’amministrazione ha avviato l’iter per lavori in danno

A Giugliano, il Corso Campano chiuso temporaneamente, segna un passo importante verso il miglioramento della viabilità e della sicurezza. L’amministrazione ha avviato l’iter per lavori in danno, annunciando un processo trasparente e dedicato al benessere dei cittadini. Dopo aver comunicato ai proprietari, si attende ora un breve periodo tecnico prima di procedere con l’affidamento degli interventi. Un’azione concreta per una città più sicura e moderna.

Ora dopo la comunicazione inviata ai proprietari, c'è un tempo tecnico di attesa e poi si potrà procedere con l'affidamento dei lavori

