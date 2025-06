Giroud osannato a grande colpo di mercato del Lille a 38 anni | anche la Francia è un Paese per vecchi

Olivier Giroud, il "vecchio leone" della nazionale francese, torna in Ligue 1 con il Lille a 38 anni, suscitando entusiasmi e dubbi. Un trasferimento che dimostra come l’esperienza e il talento supersino siano ancora protagonisti nel calcio di alto livello. Francia, un paese per vecchi? Forse sì, ma solo se si ha la stoffa di Giroud. La domanda ora è: avrà ancora la stessa grinta? La sua storia è tutta da riscrivere.

Olivier Giroud ha salutato il Los Angeles Fc e nelle prossime ore approderĂ al Lille. L’attaccante 38enne firmerĂ un contratto di un anno; in Francia questo trasferimento ha suscitato diversi dubbi, soprattutto per l’etĂ del giocatore. Un po’ come Dzeko alla Fiorentina, o Modric al Milan, anche la Ligue 1 è un campionato per vecchi. Con qualche eccezione. Giroud tornerĂ in Ligue 1, al Lille: ha ancora la stessa forza nelle gambe?. Le Parisien, infatti, scrive: Il Lille farĂ un grande colpo di mercato, ingaggiando uno degli attaccanti piĂą sorprendenti del ventunesimo secolo. Dopo aver raggiunto la fase a eliminazione diretta nell’ultima Champions League, il club intende continuare a crescere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Giroud osannato a “grande colpo di mercato del Lille” a 38 anni: anche la Francia è un Paese per vecchi

In questa notizia si parla di: giroud - lille - francia - vecchi

Giroud torna in Ligue 1? Il Lille ci pensa per sostituire David - Olivier Giroud, protagonista di storie di successo in Europa, sta considerando seriamente un ritorno in Ligue 1.

A 38 anni Olivier Giroud torna a casa, in Francia. L’ex attaccante del Milan ha chiuso la sua esperienza al Los Angeles FC per firmare un contratto di un anno con il Lille, che parteciperà alla prossima Europa League Vai su X

Oliviero senza il calcio che conta non ci sa stare. Dopo un anno in MLS torna in Europa al Lille, piazzatosi quinto nell'ultima Ligue 1. S'est retourné Giroud. Vai su Facebook

Giroud osannato a “grande colpo di mercato del Lille” a 38 anni: anche la Francia è un Paese per vecchi; Giroud torna in Europa, l'ex attaccante del Milan firmerà con il Lille: i dettagli dell'accordo; Olivier Giroud torna in Francia, a 38 anni giocherà l’Europa League: ha firmato con il Lille.

Olivier Giroud torna in Francia, a 38 anni giocherà l’Europa League: ha firmato con il Lille - Dopo 13 anni Giroud ritorna in Ligue 1, ha firmato un contratto di un anno con il Lille: saluterà la MLS domenica, nella prossima stagione giocherà in ... fanpage.it scrive

Olivier Giroud returns to France, Lille are closing in on deal - old French striker, former player of Milan, are at the details of the agreement ... Come scrive italpress.com