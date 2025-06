Giro d' Italia Women 2025 | il Muro di Ca' del Poggio torna a colorarsi di rosa

Il Muro di Ca’ del Poggio si prepara nuovamente a tingersi di rosa, questa volta per il Giro d’Italia Women 2025. Dopo aver incantato migliaia di appassionati con il passaggio degli uomini, l’attesa cresce per la sfida femminile che promette emozioni indimenticabili. Mercoledì 9 luglio, le migliori atlete si contenderanno il traguardo su una delle salite più iconiche del ciclismo. Un evento che ribadisce come la passione per il ciclismo continui a unire e a sorprendere.

Da un Giro all’altro, dagli uomini alle donne. Mercoledì 9 luglio, sul Muro di Ca’ del Poggio, arriverà il Giro d’Italia Women. Quarantacinque giorni dopo la grande festa rosa che ha accolto il passaggio del Giro d’Italia, con ventimila tifosi assiepati lungo l’iconica salita di San Pietro di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

