Giro di vite sul cemento Cesano adotta il nuovo Pgt a consumo di suolo zero

Il nuovo PGT di Cesano Maderno segna una svolta decisiva verso la sostenibilità, adottando un rigoroso stop al consumo di suolo e promuovendo rigenerazione e rinaturalizzazione. Con il primo via libera del consiglio comunale, si apre un percorso di partecipazione e confronto di 90 giorni per migliorare e perfezionare questo ambizioso piano. Un passo importante per costruire un futuro più verde e rispettoso dell'ambiente, con il sostegno compatto di tutte le forze politiche e della comunità locale.

Il nuovo Pgt di Cesano Maderno incassa il primo via libera del consiglio comunale ed è ufficialmente adottato con i 90 giorni di tempo per la presentazione delle osservazioni prima dell’approvazione definitiva. Uno strumento urbanistico con molte novità sul fronte delle regole, introducendo un blocco del consumo di suolo e puntando su interventi di rigenerazione urbana e rinaturalizzazione. Il piano ha trovato sostegno convinto e compatto di tutta la maggioranza di centrosinistra con l’aggiunta a sorpresa di Fratelli d’Italia, mentre hanno votato contro parlando di "rischio paralisi per Cesano" Lega, Forza Italia e Con Bosio per Cesano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giro di vite sul cemento. Cesano adotta il nuovo Pgt a consumo di suolo zero

