Giovannino Glorio rapito a 14 anni | Avevo un’ossessione omicida volevo farmi giustizia Poi ho perdonato

A soli 14 anni, Giovannino Glorio fu rapito e vissuto un incubo di 31 giorni che segnò profondamente la sua vita. La sua ossessione omicida, nata dalla paura e dalla rabbia, lo spinse a cercare vendetta. Tuttavia, il tempo e il perdono hanno trasformato il suo cuore, portandolo a scrivere "Libero come il vento" e a condividere un messaggio di speranza. La sua storia ci ricorda che la vera libertà nasce dal perdono.

Giovannino Glorio aveva 14 anni quando venne rapito. Era il 16 novembre 1993. Il sequestro durò 31 giorni; fu liberato a fronte del pagamento di un riscatto di 2 miliardi e 200 milioni di lire. Durante le fasi della liberazione fu salvato dallo 007 Nicola Calipari, a destra nella foto con il padre di Glorio e il ragazzino. Oggi pubblica un libro: Libero come il vento. E dice al Corriere della Sera che adesso lo è. Perché si è liberato dall’odio. «In quei momenti sei bloccato, è un processo che ti consuma. Avevo un’ossessione omicida. Trascorrevo le giornate a consultare riviste di armi, non uscivo di casa, non rispondevo al telefono. 🔗 Leggi su Open.online