Giovanni Orsina un po' ovunque | il vento soffia a destra in Europa

Il vento soffia decisamente a destra in Europa, e Giovanni Orsina, direttore del dipartimento di Scienze Politiche alla LUISS, evidenzia come il futuro della governance europea possa essere rivoluzionato spostando il centro decisionale da Bruxelles alle capitali nazionali. Tuttavia, con le destre sovraniste in ascesa, questa prospettiva appare più difficile che mai. Ma cosa significherebbe davvero questa svolta per l’Europa?

"Il salto di qualitĂ sarebbe quello di sancire che la politica non si fa piĂą nelle capitali europee, ma a Bruxelles. Questo però è il momento storico meno adatto per chiedere agli Stati di cedere sovranitĂ , dato che in Europa vincono un po’ ovunque le destre sovraniste": Giovanni Orsina, direttore del dipartimento di Scienze Politiche dell’UniversitĂ Luiss, lo ha detto in un'intervista al Resto del Carlino rispondendo a una domanda su cosa potrebbe agevolare un salto in avanti della Ue in un momento così critico come quello che stiamo vivendo. Nella sua risposta, però, Orsina ha anche sottolineato come al momento il vento soffi a destra in Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giovanni Orsina, "un po' ovunque": il vento soffia a destra in Europa

