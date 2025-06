Giovane accoltellato in strada è grave in ospedale

Una notte drammatica a Melzo, dove un giovane è stato gravemente ferito in un'aggressione con arma bianca nella centrale piazza Repubblica. L’episodio, avvenuto poco prima delle 3, ha scosso la comunità e ora le indagini dei carabinieri sono in pieno svolgimento per fare luce sui motivi e i responsabili di questo inquietante episodio. La città resta in attesa di aggiornamenti e di risposte sulla vicenda.

Aggressione nella notte a Melzo, nella Città metropolitana di Milano. Un giovane è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato. È successo circa un quarto d'ora prima delle 3 nella centrale piazza Repubblica, in strada. Indagini dei carabinieri I dettagli e i contorni dell'aggressione non.

