giorni clou per il calciomercato dei dilettanti

Il calciomercato dei dilettanti si accende con le ultime mosse e i colpi di scena più attesi. La Cdr Mutina rafforza il centrocampo con Filippo Cuoghi, un volto noto cresciuto tra Spal, Modena e diverse realtà di Serie D. Intanto, Maranello prepara il suo nuovo assetto, con cambi significativi tra portieri, difensori e attaccanti. Un mercato vibrante che promette emozioni e sorprese nel weekend più caliente della stagione.

Mette un'altra pedina nel motore la Cdr Mutina che ha chiuso in mediana con Filippo Cuoghi (2002) reduce dalla stagione al Formigine, cresciuto fra Spal e Modena e già in D (50 gettoni) con Bagnolese, Lentigione e Mezzolara poi passato fra Castelfranco, Verbano e Sestese. In Promozione il Maranello ha salutato i portieri Moscardini, Orlandi e Varieschi, il difensore Fantozzi, i centrocampisti Cozzolino e Ferrari e gli attaccanti Annovi e Sammarco. In Prima altro innesto per il Campogalliano con Andrea Bedogni difensore '94 dalla Virtus Libertas. In casa Polinago la novità è Enrico Turrini, esterno classe 2005 dallo Sporting Scandiano.