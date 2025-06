Giornata della carità del Papa le offerte in parrocchia destinate ai progetti vaticani per i più bisognosi

Domenica 29 giugno, durante la Giornata della Carità del Papa, ogni offerta raccolta nelle parrocchie della diocesi di Forlì-Bertinoro contribuirà a sostenere i progetti vaticani dedicati ai più bisognosi. Un gesto di solidarietà che unisce comunità e fede, dimostrando come il cuore generoso di ciascuno possa fare la differenza. Anche tu puoi essere parte di questa grande catena di speranza e compassione.

Domenica 29 giugno si celebra la Giornata per la Carità del Papa. Tutto ciò che sarà raccolto durante le celebrazioni eucaristiche anche nelle parrocchie della diocesi di Forlì - Bertinoro verrà destinato interamente al santo padre per il suo intervento nelle situazioni di bisogno. Anche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Domenica 29 giugno: Giornata per la Carità del Papa In tutte le chiese d’Italia, domenica 29 giugno si celebra la Giornata per la Carità del Papa: le offerte raccolte durante le Messe saranno interamente destinate al Santo Padre per sostenere persone e co Vai su Facebook

28/6/25. Anche "Nuova Scintilla" ospita una pagina dedicata alla Giornata della carità del papa ("obolo di S.Pietro") che si svolge il 29 giugno (festa dei SS. Pietro e Paolo) in tutte le chiese. Un invito a contribuire alle tante opere che anche papa Leone XIV sos Vai su X

