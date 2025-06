Giorgio Napolitano una parabola politica lunga 70 anni | il ricordo nel centenario della nascita

Il 29 giugno 2025 ricorre il centenario della nascita di Giorgio Napolitano, una figura fondamentale nella storia politica italiana. Uomo di grande integrità e dedizione, la sua lunga parabola di oltre 70 anni ha attraversato momenti cruciali del nostro Paese, lasciando un'impronta indelebile. Per celebrare il suo lascito, il Senato ospiterà nei prossimi giorni un convegno dedicato alla sua straordinaria vita e carriera, un’occasione per rivivere un’epoca e trarre ispirazione per il futuro.

(Adnkronos) – Dirigente politico, uomo delle istituzioni, presidente della Repubblica. Una parabola politica lunga 70 anni, quella di Giorgio Napolitano, del quale domani, domenica 29 giugno 2025, ricorreranno i 100 anni dalla nascita. Un anniversario che lunedì e martedì prossimi verrĂ celebrato al Senato con un convegno organizzato nella sala Capitolare dalla Fondazione Gramsci, dall'Istituto

