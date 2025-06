Gioielliere dona statua della Madonna degli argentieri ora un progetto per salvare la chiesa di Sant' Eligio

Un gesto di straordinaria generosità e arte si unisce alla passione per la tutela del patrimonio culturale. Il gioielliere, donando questa magnifica statua della Madonna degli Argentieri, non solo onora la tradizione, ma avvia un progetto ambizioso per salvare la chiesa di Sant’Eligio. La statua, rivestita con 12 chilogrammi di argento e creata da maestri artigiani, rappresenta un simbolo di speranza e rinascita per tutta la comunità. È un invito a sostenere questa nobile causa, affinché il patrimonio religioso possa continuare a ispir

È alta un metro e 77, la base è larga 45 centimetri, è rivestita con 12 chilogrammi di lamine in argento: è la statua dell’Immacolata Vergine degli argentieri e orafi, la cui struttura in legno - realizzata a Ortisei da Daniel Peratoner - è stata “rivestita” dall’artista Pietro Accardi con la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: statua - argentieri - gioielliere - dona

Menichelli dona statua Wojtyla a Ancona - Notizie - Ansa.it - Rappresenta san Giovanni Paolo II come lo si è visto nell'ultima fase del suo papato, piegato dalla malattia e dall'età sul pastorale, in un momento meditativo, la statua donata dal card. Segnala ansa.it

Ruba una statua d'argento e picchia il gioielliere: arrestato dopo inseguimento nel cuore di Napoli - Il Mattino - Ha afferrato una statuetta di argento all'interno di una gioielleria di via Toledo, a Napoli, poi per guadagnarsi la fuga ha avuto una colluttazione con l'esercente. Secondo ilmattino.it