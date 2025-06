Gioielli d’artista la nuova frontiera dei beni rifugio

Secondo il Wealth Report 2025 di Knight Frank, gli investimenti in gioielli d’autore stanno rapidamente diventando una delle scelte più strategiche per tutelare il patrimonio, offrendo un connubio perfetto tra piacere estetico e sicurezza finanziaria. Questi “pleasure asset” rappresentano non solo l’eccellenza del design e dell’artigianato, ma anche una valida ancora in tempi di incertezza globale. Scopriamo insieme come i gioielli d’artista stiano rivoluzionando il concetto di bene rifugio.

Li chiamano anche pleasure asset di investimento. Sono i gioielli d’autore, che insieme alle opere d’arte, gli orologi, i vini pregiati e le auto d’epoca, uniscono in sé il piacere di possedere un oggetto unico e all’interesse finanziario. In un contesto geopolitico instabile come quello attuale, il segmento dei gioielli sta acquisendo sempre maggiore valore in un’ottica di beni rifugio. Secondo il Wealth Report 2025 di Knight Frank, gli investimenti in preziosi nel 2024 sono cresciuti del 2,3%, mentre arte e vini hanno segnato contrazioni rispettivamente del 18% e del 9%. Un territorio su cui scommettere anche quando il lusso rallenta come evidenziato dall’aggiornamento del Monitor Altagamma-Bain sui Mercati Mondiali dei Beni Personali di Lusso, realizzato da Bain & Company in collaborazione con Altagamma, secondo cui l’instabilità globale influisce sulla fiducia dei consumatori ma ciononostante l’outlook per la categoria gioielli rimane positiva e come hanno spiegato Claudia D’Arpizio e Federica Levato, Senior Partner di Bain & Company, è ora il momento di scommettere sulla qualità per ingaggiare le nuove generazioni, “Il 2025 segna un punto di svolta per il lusso globale: per la prima volta in 15 anni, l’industria rallenta, compressa da instabilità economiche, tensioni geopolitiche e trasformazioni culturali profonde. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gioielli d’artista, la nuova frontiera dei beni rifugio

