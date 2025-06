Gioco del Ponte segui la diretta Tramontana 3-Mezzogiorno 3 | si va alla bella

Il Gioco del Ponte 2025 a Pisa si distingue per emozioni intense e sfide serrate, confermando il suo fascino intramontabile. Tra strategie audaci e colpi di scena, questa edizione si preannuncia un vero spettacolo di abilità e passione. La battaglia tra Tramontana e Mezzogiorno si infiamma, portando i tifosi sull’orlo della trepidazione. Chi conquisterà il traguardo finale? La risposta si scoprirà nel cuore di questa storica manifestazione.

Pisa, 28 giugno 2025 – Una bellissima l'edizione 2025 del Gioco del Ponte, tanto combattuta quanto per ora equilibrata come da pronostico. La prima scelta di Mezzogiorno ricade sui Dragoni. Tramontana risponde Santa Maria. L' equilibrio viene rotto dalla Magistratura del Duomo che vince sul carrello in 6'11''. Guida il gioco Tramontana. Dentro Mattaccini. La Parte Australe risponde con i Delfini che vincono in 10'48'' e ristabiliscono la parità . Entrano i primi big. Per Mezzogiorno Sant'Antonio. Borea schiera il Calci. Scontro tesissimo e praticamente le forze in campo sono molto equilibrate. Un combattente del Calci perde l'equilibrio e cade a terra poi torna al suo posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it