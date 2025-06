Giappone | quattro panda giganti di uno zoo di Wakayama partono per la Cina

Un affascinante viaggio attraversa i mari e le montagne: quattro adorabili panda giganti di Wakayama lasciano il Giappone per tornare in Cina. Rauhin, la matriarca di 24 anni, e le sue tre vivaci figlie intraprendono questa migrazione simbolica, segnando un importante momento di collaborazione internazionale per la conservazione di questa specie in via di estinzione. Di prima...

Quattro panda giganti nella prefettura giapponese di Wakayama sono partiti oggi per la Cina. I quattro panda – Rauhin, una femmina di 24 anni, e le sue tre figlie: Yuihin di 8 anni, Saihin di 6 anni e Fuhin di 4 anni, – sono partite dal parco divertimenti Adventure World della cittadina di Shirahama, nella prefettura di Wakayama, verso la Base di ricerca per l'allevamento del panda gigante di Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan. Di prima mattina, lo staff del parco ha sventolando bandiere per salutare i panda giganti, mentre molti fan con magliette raffiguranti i quattro panda hanno atteso all'incrocio fuori dal parco per dare loro l'addio al passaggio del camion di trasporto.

