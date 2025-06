Gianni Ciardo Passarill e i Senza Resa alla Città del Cinema per l' evento ' Ridere Forte'

Preparati a vivere una serata indimenticabile con Gianni Ciardo Passarill e i Senza Resa alla Città del Cinema di Foggia! 'Bella Vita Eventi' torna in piazza con “Ridere Forte”, l’evento estivo dedicato a famiglie, bambini e giovani. Venerdì 4 luglio, dalle 20, musica, comicità e tanta animazione ti aspettano nel cuore della città. Non perdere questa festa di allegria e divertimento: un’occasione imperdibile per condividere risate e momenti speciali con chi ami!

‘Bella Vita Eventi’ torna in piazza con “Ridere forte”, l'evento dell'estate pensato per le famiglie, i bambini e i giovani. Venerdì 4 luglio a partire dalle 20 nel piazzale della Città del Cinema di Foggia ci saranno infatti animazione per i più piccoli, musica e comicità, oltre all'immancabile. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Translate post“Ridere forte”, alla Città del Cinema di #Foggia l'iniziativa di BellaVita Eventi con i gonfiabili per bambini, Filippo Mendolicchio, i Senza Resa e il derby della comicità tra Passarille e Gianni Ciardo https://foggiacittaaperta.it/news/read/gianni-ciard Vai su X

Il 4 luglio “Ridere forte”, l’iniziativa gratuita di Bella Vita Eventi con i gonfiabili per bambini, Filippo Mendolicchio, i Senza Resa, Passarille e Gianni Ciardo. Ingresso gratuito @nicola talienti La Città del Cinema Vai su Facebook

