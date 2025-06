Gianluca Vacchi affronta gravi difficoltà e sorprende tutti con una bruttissima notizia

Gianluca Vacchi, noto imprenditore e influencer, si trova oggi a fronteggiare una crisi imprevista: la sua società di e-commerce, Gv Lifestyle, chiude il 2024 con un bilancio drammatico. La situazione finanziaria è disperata, con perdite di oltre 1,2 milioni di euro e appena 213 euro in cassa. Un colpo duro che mette in discussione il futuro dell’azienda e solleva molte domande sulla sua strada da qui in avanti.

Situazione finanziaria di Gv Lifestyle nel 2024. Gv Lifestyle srl, società di e-commerce fondata da Gianluca Vacchi, ha concluso l’anno con una situazione finanziaria estremamente negativa. La società presenta un saldo di cassa residuale di soli 213 euro, senza aver generato alcun ricavo durante il periodo fiscale. Le perdite accumulate ammontano a circa 1,2 milioni di euro, un dato che evidenzia le difficoltà economiche affrontate dall’azienda nel corso dell’anno. Per coprire queste perdite, la holding di controllo, Cofiva, ha effettuato un intervento finanziario attraverso un versamento in riserva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gianluca Vacchi affronta gravi difficoltà e sorprende tutti con una bruttissima notizia

In questa notizia si parla di: gianluca - vacchi - difficoltà - affronta

Gianluca Vacchi: un tour nella sua villa da sogno a Miami - Scopri la splendida villa di Gianluca Vacchi a Miami Beach, un vero paradiso di lusso e relax. In questo tour esclusivo esploreremo i dettagli della sua dimora da sogno, tra design raffinato e comfort sofisticato.

Meritate vacanze per due instancabili lavoratori, Flavio Briatore e Gianluca Vacchi Vai su Facebook

Gianluca Vacchi e la disperazione per la morte del suo cane Gordo: «Dolore sovraumano, eri il mio primo figlio»; Il commovente messaggio di speranza di Gianluca Vacchi:“Siate sempre positivi, tutto presto andrà bene”.