Già tre anni senza Lorenzo De Luca La partita solidale per ricordarlo | Ma la verità sull’incidente?

Sono passati tre anni dalla scomparsa di Lorenzo De Luca, un giovane che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti. La partita solidale di questa sera, al campo Biagioli di Empoli, non è solo un incontro sportivo, ma un gesto di amore e ricordo, un modo per onorare la sua memoria e condividere il dolore e la speranza con tutta la comunità . Un abbraccio che resta nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

Empoli, 28 giugno 2025 – Torna lĂ dove tutto è cominciato, Lorenzo. Sul suo campo, con i colori del Santa Maria cuciti addosso, con gli amici di una vita a rincorrere un pallone. Torna come lo si ricorda: col sorriso, la falcata rapida da terzino e la voglia di esserci, sempre. Stasera il campo sportivo Biagioli diventa teatro di un abbraccio, quello che la frazione empolese dedica a Lorenzo De Luca, giovane operaio delle ferrovie scomparso tragicamente all'alba del 28 giugno 2022 in un incidente stradale lungo la Sr429, tra Certaldo e Castelfiorentino. Stasera scendono "Le stelle in campo" nella partita di beneficenza voluta dai familiari e dagli amici di 'Delu'.

In questa notizia si parla di: lorenzo - luca - anni - partita

