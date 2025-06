Germania il rinnovamento Spd sull’usato sicuro

In un panorama politico in evoluzione, la SPD tesse nuove strategie per consolidare il suo ruolo di baluardo contro i tagli sociali e le disuguaglianze, con Bärbel Bas che guida il rinnovamento promettendo di difendere l’usato sicuro. Un cambiamento che potrebbe ridisegnare le sorti del partito e della politica tedesca, rafforzando la sua posizione come autentico difensore dei diritti sociali.

Un po' il partito della «guerra di classe dall'alto» in grado di «opporsi ai tagli sociali», come promette la nuova co-segretaria di "sinistra" – Bärbel Bas – che conosce il

