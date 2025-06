Germanà e l' analisi sulla Lega in Sicilia | Oggi è un partito diverso cresce ed è sempre più forte

German224 e l’analisi sulla Lega in Sicilia rivelano un quadro di crescita costante e di una presenza sempre più consolidata sul territorio. Il senatore Nino Germanà, segretario regionale, sottolinea come questa forza politica si stia distinguendo come un esempio di innovazione e determinazione. Un anno fa, a Capo Peloro, eravamo più… e oggi il partito dimostra di essere più forte e determinato che mai, pronto a scrivere il suo futuro. //

Un partito diverso, forte e in crescita. Così definisce la Lega il senatore e segretario regionale Nino Germanà, intervenuto ieri sera durante la commemorazione del comandante Salvatore Todaro che ha visto protagonista l'eurodeputato Roberto Vannacci. “Un anno fa, a Capo Peloro, eravamo più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

