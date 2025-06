Geppi Cucciari è la madrina del Concertozzo

Geppi Cucciari torna a brillare come madrina del Concertozzo, l’evento che unisce musica dal vivo e impegno sociale. Dopo il successo delle prime tre edizioni, si prepara a sorprenderci ancora il 4 e 5 luglio a Bassano del Grappa, un appuntamento imperdibile dedicato all’inclusione e alla solidarietà. Un’esperienza unica dove le note si intrecciano con le storie di chi lavora per un mondo più giusto, e tu non puoi perdertela!

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni (a Bergamo, Carpi e Monza), torna il 4 e 5 luglio a Bassano del Grappa (Vicenza) la Woodstock dell'inclusione organizzata da ELIO E LE STORIE TESE con il TRIO MEDUSA, l'unico evento che unisce la musica (rigorosamente suonata dal vivo) all'attività delle Associazioni che si occupano di dare lavoro alle persone con disabilità, che in questa occasione gestiscono anche tutta l'area food. Il 4 luglio in Piazza della Libertà dalle ore 16.00 ci saranno stand informativi e gastronomici gestiti dalle Associazioni che si occupano di autismo e di altre disabilità.

