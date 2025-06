genova gli ultras della sampdoria dopo gli scontri al derby chiedono scusa al giudice abbiamo sbagliato

Dopo i violenti scontri al derby di Genova, gli ultras della Sampdoria si sono presentati davanti al gip, riconoscendo gli errori commessi. In un gesto di responsabilità , dieci di loro hanno chiesto scusa e promesso di risarcire il danno, dimostrando che anche in momenti difficili è possibile scegliere la strada del confronto e del pentimento. Una svolta che potrebbe segnare un nuovo inizio nel rapporto tra tifosi e città .

