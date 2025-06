Gennaro Gattuso ecco la sua casa e il suo impero immobiliare

Gennaro Gattuso, il celebre "Ringhio", non è solo un simbolo del calcio italiano, ma anche un imprenditore di successo con un impero immobiliare che testimonia il suo impegno e determinazione. Mentre si prepara a guidare la Nazionale verso nuove vittorie dopo le recenti difficoltà, Gattuso trascorre i momenti di pausa nella sua elegante residenza di Gallarate. Durante gli anni al Milan, ha costruito più di una carriera: scopriamo insieme il suo mondo tra passioni e investimenti.

Si è presentato da poco come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Ora Gennaro Gattuso è chiamato a rilanciare un'Italia deficitaria e in grande difficoltà nel girone di qualificazione al Mondiale già dopo il pesante 3-0 contro la Norvegia. Ringhio intanto aspetta il ritorno in campo di settembre e nel frattempo passa il suo tempo nella sua residenza principale di Gallarate, in provincia di Varese. Durante gli anni trascorsi al Milan, Gallarate rappresentava una posizione strategica, vicina a Milanello ma più tranquilla rispetto al caos metropolitano di Milano, e proprio lì Gattuso ha deciso di rimanere.

