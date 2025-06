Generazione piatti pronti | dalla lasagna in vaschetta ai noodles istantanei ecco cosa mangiamo davvero

spazio nella giornata per dedicarsi ai fornelli come una volta. Ecco perché la generazione di piatti pronti, dai classici noodles istantanei alle lasagne in vaschetta, sta rivoluzionando il nostro modo di mangiare: veloce, pratico e gustoso. Ma quanto conosciamo davvero cosa c’è dietro a queste soluzioni d’emergenza? Scopriamolo insieme, perché nel mondo del cibo pratico, la qualità non è mai secondaria.

Certo le lasagne, con il sugo di carne fatto cuocere per un'intera mattinata e la sfoglia tirata a mano, hanno sempre il loro perché, ma per questo c'è il ristorante o la nonna che conserva le ricette di una volta. La quotidianità, invece, è la cucina «zero sbattimenti», pronta in pochi minuti, a costo contenuto e soprattutto che consente di conservare i cibi in frigo o nella dispensa a lungo. Il fatto è che c'è sempre meno tempo – e anche meno voglia di mettersi ai fornelli – e nei momenti liberi dal lavoro, si preferisce uscire di casa. Il rito della famiglia riunita attorno alla tavola apparecchiata sopravvive solo nelle pubblicità della pasta ma più come uno stereotipo dello stile di vita italiano, facile da esportare all'estero, che come fotografia della realtà.

