Generare facce di persone che non esistono e creare foto false

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro modo di percepire la realtà, generando volti umani mai esistiti e creando immagini false incredibilmente realistiche. Sebbene i robot umanoidi parlanti siano ancora lontani, queste tecnologie aprono un mondo di possibilità e rischi, dalla manipolazione delle immagini alla diffusione di notizie false. È fondamentale comprendere e affrontare queste innovazioni per navigare consapevolmente nel futuro digitale che ci attende.

Anche se non siamo ancora arrivati ai robot in sembianze umane che parlano come persone vere, l'intelligenza artificiale sta facendo enormi passi avanti ed veramente in grado di situazioni che si fatica a credere possano essere finte e non reali. Abbiamo visto, ad esempio, gli assistenti vocali capaci di rispondere a domande elaborate ed auto-istruirsi oppure anche come sia possibile manipolare video di cambiando faccia ai protagonisti e avere un programma che disegna da solo. Adesso sono molti i siti che utilizzando l'IA per generare in modo automatico facce di persone che non esistono. Queste facce non sono disegnate come in un videogioco, ma sono proprio fotografie che sembrano reali, di persone immaginarie che nessuno potrebbe definire falsa. 🔗 Leggi su Navigaweb.net