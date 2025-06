General hospital | la star risponde all’addio dopo 47 anni di carriera

Dopo oltre quarant’anni di emozioni, drammi e successi, Kin Shriner si congeda da General Hospital, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei fan. La sua interpretazione di Scott Baldwin ha definito un’epoca della soap, diventando simbolo di fedeltà e talento. Dopo numerosi periodi di assenza, il suo addio segna la fine di un’era, ma il suo lascito vivrà per sempre nelle memorie di chi ha seguito questa straordinaria carriera.

