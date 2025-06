Gaza Trump | Cessate il fuoco entro la prossima settimana

In un intervento al suo Studio Ovale, Trump ha preso posizione sulla crisi di Gaza, chiedendo un cessate il fuoco entro una settimana. La proposta del Presidente Usa segna un passo deciso verso la de-escalation del conflitto di 12 giorni, offrendo una speranza di pace in un'area afflitta da tensioni e sofferenza. La comunità internazionale rimane in attesa di sviluppi e di un impegno concreto per risolvere questa delicata crisi.

Il Presidente Usa ha parlato alla Studio Ovale sulla situazione a Gaza e sulla fine del conflitto dei 12 giorni L'Identit√†. 🔗 Leggi su Lidentita.it ¬© Lidentita.it - Gaza, Trump: ‚ÄúCessate il fuoco entro la prossima settimana‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: gaza - trump - cessate - fuoco

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

‚ÄúObiettivi quasi raggiunti a Gaza‚ÄĚ Per Trump il cessate il fuoco √® vicino @dafrattini, @Corriere Vai su X

MEDIO ORIENTE | L'annuncio di Trump dallo Studio Ovale: "Raggiungeremo un cessate il fuoco a Gaza entro una settimana" e aggiunge "l'intesa è vicina". #ANSA Vai su Facebook

Iran, folla a Teheran per i funerali dei martiri della guerra con Israele | Trump annuncia un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana; Trump: cessate il fuoco a Gaza entro una settimana, intesa vicina. Nella Striscia attacco al mercato: 72 morti; Meloni: a Trump ho detto serve cessate fuoco anche in Ucraina e Gaza.

Gaza, Trump annuncia un cessate il fuoco "entro la prossima settimana" | E su Khamenei: "L'ho salvato da una morte ignominiosa" - Donald Trump ha annunciato che verrà raggiunto un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza "entro la prossima settimana". Da msn.com

Trump: "Il cessate il fuoco a Gaza entro una settimana". E l'Iran vuole un incontro - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato dallo Studio Ovale che un accordo per il cessate il fuoco a Gaza è "vicino" e potrebbe essere raggiunto "entro la prossima settimana" ... Lo riporta msn.com