Gaza Qatar e Usa spingono per la tregua ora che il fronte iraniano è spento Ma raid proseguono | 56 morti

Nel cuore di un conflitto drammatico, Gaza assiste a un aumento delle tensioni, con 56 civili uccisi in un solo giorno e le potenze internazionali come Qatar, USA e altri spingendo per una tregua. Mentre il fronte iraniano si spegne, i raid continuano, alimentando paura e sofferenza. La scena si evolve tra speranza di pace e la dura realtĂ di un conflitto senza fine, lasciando il mondo a domandarsi se questa sia finalmente la svolta tanto attesa.

Ancora morti nella Striscia di Gaza, ancora civili colpiti. Mentre sembrano intensificarsi ulteriormente gli sforzi per una tregua, nella sola giornata di sabato secondo le autoritĂ di Gaza sono state 56 persone sono state uccise da nei raid israeliani. L’esercito (Idf )e il servizio di sicurezza israeliano Shin Bet hanno fatto sapere di aver “colpito ed eliminato ieri il terrorista Hakham Muhammad Issa Al-Issa nella zona di Sabra”, Issa “ha svolto un ruolo significativo nella pianificazione e nell’esecuzione del brutale massacro del 7 ottobre” ed era “uno degli ultimi terroristi di alto rango di Hamas rimasti nella Striscia di Gaza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Qatar e Usa spingono per la tregua ora che il fronte iraniano è spento. Ma raid proseguono: “56 morti”

