Gaza le forze israeliane uccidono uno dei fondatori di Hamas | ideò l’attacco del 7 ottobre

Nella complessa escalation tra Israele e Gaza, le Forze di Difesa israeliane hanno annunciato di aver eliminato Hacham Muhammad Issa al-Issa, figura chiave dell’ala militare di Hamas e tra i suoi fondatori. Questo evento si inserisce nel contesto dell’attacco del 7 ottobre, segnando un ulteriore capitolo in un conflitto che continua a scuotere la regione. La tensione rimane alta, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali per il futuro di questa crisi.

Le Forze di Difesa israeliane e lo Shin Bet, il servizio di intelligence interna dello Stato ebraico, hanno annunciato di aver ucciso nella serata di ieri Hacham Muhammad Issa al-Issa, considerato «figura di spicco dell’ala militare di Hamas e uno dei fondatori dell’organizzazione», nel corso di un’operazione a Gaza City. Secondo quanto riferito da un portavoce delle Idf, citato dal sito Ynet, al-Issa era considerato uno dei fondatori dell’organizzazione e ricopriva un ruolo centrale all’interno dell’apparato militare del movimento islamista palestinese. In particolare, era il capo dello staff di supporto al combattimento dell’ala militare di Hamas. 🔗 Leggi su Open.online

