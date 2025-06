Gaza Israele | Ucciso uno dei fondatori di Hamas | Più di 60 morti nella Striscia dopo gli ultimi attacchi | In Iran funerali di Stato per 60 martiri della guerra dei 12 giorni

La tensione tra Gaza e Israele raggiunge nuovi livelli: oltre 60 vittime nella striscia e un fondatore di Hamas ucciso, mentre in Iran si svolgono funerali di Stato per i martiri. Trump annuncia un imminente cessate il fuoco, promettendo un’auspicabile tregua entro la prossima settimana. Un quadro complesso di conflitti e diplomazia che richiede attenzione e speranza per un futuro di pace.

Trump annuncia un cessate il fuoco nella Striscia "entro la prossima settimana". Il presidente americano su Khamenei: "L'ho salvato da una morte ignominiosa". Gaza, Israele: "Ucciso uno dei fondatori di Hamas" | Più di 60 morti nella Striscia dopo gli ultimi attacchi | In Iran funerali di Stato per 60 "martiri" della guerra dei 12 giorni

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

Translate post#MedioOriente Nelle ultime 24 ore i raid di Israele sulla Striscia di #Gaza hanno ucciso 79 palestinesi lasciandone feriti 289. Lo dichiara il ministero della SanitĂ gestito da Hamas. Vai su X

Il cadavere del leader di Hamas in un tunnel sotto l'ospedale europeo a Khan Younis nella Striscia di Gaza. Lo confermano l'Idf e lo Shin Bet al Times of Israel. Sinwar sarebbe stato ucciso durante un attacco israeliano lo scorso 13 maggio. Vai su Facebook

Bombe israeliane, la strage continua. Bozza vertice Ue: sanzionare coloni estremisti Israele - Hamas: attacchi israeliani su Gaza, 18 morti dall'alba; Gaza, oggi altri 56 morti in raid di Israele - ultime news; Israele dice di aver recuperato e identificato il cadavere del capo di Hamas nella Striscia di Gaza, Mohammed Sinwar.

Attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza: oltre 60 morti - Secondo l'ospedale Shifa, nel nord della Striscia di Gaza, otto persone sono morte carbonizzate in seguito ai bombardamenti israeliani su una scuola del campo profughi di Jabaliya. Riporta it.euronews.com

Gaza, forte esplosione nella notte: il video dal sud di Israele - Un’esplosione molto forte è stata visibile dal sud di Israele guardando verso la Striscia di Gaza sabato notte, mentre infuria la guerra tra Israele e Hamas. Come scrive msn.com