Una potente esplosione ha scosso il sud di Israele nella notte, visibile chiaramente dal territorio vicino alla Striscia di Gaza. Mentre la guerra tra Israele e Hamas continua a infuriare, i recenti eventi segnano un’ulteriore escalation nel conflitto che ha già causato enormi perdite e tensioni internazionali. Restate con noi per aggiornamenti e analisi su questa crisi in continua evoluzione.

Un’ esplosione molto forte è stata visibile dal sud di Israele guardando verso la Striscia di Gaza sabato notte, mentre infuria la guerra tra Israele e Hamas. La guerra è stata scatenata dall’attacco a sorpresa di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre 2023, che ha ucciso circa 1.200 persone, per lo più civili, e ha preso in ostaggio altre 251 persone. Molti sono stati rilasciati grazie al cessate il fuoco o ad altri accordi. Il Ministero della Sanità di Gaza ha affermato che l’operazione militare israeliana a Gaza ha ucciso finora più di 56.000 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, forte esplosione nella notte: il video dal sud di Israele

